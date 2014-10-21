Медики протестуют против ликвидации Службы санэпидемконтроля

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи медицинских работников собрались под Администрацией президента и скандируют: “Президентское действие - единственная надежда!”.

Митингующие держат плакаты: “Нет - разрушению общественного здоровья!”, “Порошенко, боремся вместе за каждую украинскую жизнь!”, “Будущее принадлежит медицине профилактической”, “В Европу - без эпидемий”, “Здоровье каждого - богатство всех”.

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Представители медицинского профсоюза передали в АП обращение к Порошенко с призывом «дать соответствующие поручения и взять под личный контроль наше заявление генеральному прокурору Украины о совершении преступлений, которые привели к особо тяжким последствиям, связанным с гибелью людей».

В заявлении генпрокурору идет речь о том, что «Свободный профсоюз медицинских работников Украины заявляет о том, что должностными лицами Кабмина, Минздрава и другими лицами, которые в соответствии со служебными полномочиями и установленными функциональными обязанностями по обеспечению и охране конституционных прав граждан Украины, осуществления мероприятий и реализации государственной политики в сфере здравоохранения, в результате преднамеренных действий и бездеятельности в период с февраля по октябрь 2014 года совершены действия, которые привели к гибели людей, нанесли существенный вред здоровью граждан Украины».

Также в заявлении сказано: «Учитывая, что по состоянию на сегодняшний день представителями органов власти не обеспечены соответствующие мероприятия безусловного оказания лечебной помощи и поступления медицинских препаратов в период фактического самоустранения от выполнения своих функциональных обязанностей во время предвыборной кампании, созданы дополнительные условия для гибели пациентов и угрозы их жизни и здоровью. Усматривая в действиях должностных лиц Кабмина и Минздрава признаки преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса: 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 367 (служебная халатность), просим начать досудебное расследование по фактам уголовных правонарушений».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в рамках оптимизации работы органов государственной власти были реорганизованы Государственная служба по вопросам лекарственных средств, Госагентство земельных ресурсов, а также государственные службы по вопросам труда, горного надзора и промышленной безопасности.

Ранее УНИАН писал, что в Киеве презентовали модель внедрения страховой медицины в столице.