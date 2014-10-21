Первая линия «Стены» на границе готова на 85%

Об этом заявил замминистра регионального развития и строительства Дмитрий Исаенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день нам удалось уже выполнить работы по устройству элементов первой линии рубежа обороны на 85%", - сказал Исаенко.

По его словам, начиная с сентября месяца для обустройства оборонительного рубежа в Луганской и Донецкой областях доставлено в места выполнения работ около 6 тыс. кубометров лесоматериалов, более 5 тыс. железобетонных конструкций и комплектов защитных сооружений быстрого развертывания типа «габион». Кроме того, в сооружении оборонительного рубежа задействованы около 300 единиц техники.

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Ранее министр Кабинета Министров Остап Семерак оценил средства, потраченные на реализацию проекта "Стена", по обустройству границы с Россией в 7 млн. гривен. При этом Семерак отметил, что этот проект финансируется совместно с Европейским Союзом, поскольку его целью является создание новой восточной границы ЕС.