Луганская ОГА обещает включить отопление 22 октября

17:42, 20 октября 2014
Общество
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Луганская область намерена начать отопительный сезон 22 октября.

На Луганщині обіцяють ввімкнути опалення вже післязавтра / УНІАН

Как говорится в официальном сообщении Луганской областной государственной администрации, в связи с ухудшением погодных условий и резким снижением температуры председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль распорядился начать отопительный сезон на контролируемой украинскими властями территории Луганской области со среды, 22 октября.

Соответствующие поручения направлены председателям районных государственных администраций и городским головам городов областного значения.

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Как сообщал УНИАН, в Луганске уже стартовал отопительный сезон в медицинских учреждениях, на сегодняшний день подача тепла осуществляется в некоторые больницы и клиники города.

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