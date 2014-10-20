Луганская ОГА обещает включить отопление 22 октября

Как говорится в официальном сообщении Луганской областной государственной администрации, в связи с ухудшением погодных условий и резким снижением температуры председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль распорядился начать отопительный сезон на контролируемой украинскими властями территории Луганской области со среды, 22 октября.

Соответствующие поручения направлены председателям районных государственных администраций и городским головам городов областного значения.

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Как сообщал УНИАН, в Луганске уже стартовал отопительный сезон в медицинских учреждениях, на сегодняшний день подача тепла осуществляется в некоторые больницы и клиники города.