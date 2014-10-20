Москаль предлагает перевести госструктуры из оккупированного Луганска в Северодонецк

Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой выдать поручение органам исполнительной власти срочно передислоцировать свои структурные подразделения из Луганска в административный центр Луганской области в г.Северодонецк. Сообщение об этом обнародовано на официальном сайте Москаля.

Читайте такжеПорошенко: "Котла" на Луганщине нет, а Москаль уже свое получил Геннадий Москаль также обратился к председателю Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз с просьбой отключить от финансирования государственные структуры, которые отказываются переезжать в Северодонецк.