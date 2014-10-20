Москаль предлагает перевести госструктуры из оккупированного Луганска в Северодонецк
12:55, 20 октября 2014Политика
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Мсокаль также просит Госказначейство отключить от финансирования госструктуры, которые отказываются переезжать в Северодонецк
Москаль инициирует перевод подразделений исполнительной власти из Луганска в Северодонецк / УНИАН
Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой выдать поручение органам исполнительной власти срочно передислоцировать свои структурные подразделения из Луганска в административный центр Луганской области в г.Северодонецк. Сообщение об этом обнародовано на официальном сайте Москаля.
Читайте такжеПорошенко: "Котла" на Луганщине нет, а Москаль уже свое получил Геннадий Москаль также обратился к председателю Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз с просьбой отключить от финансирования государственные структуры, которые отказываются переезжать в Северодонецк.
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