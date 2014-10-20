Правозащитникам трудно получить данные о масштабе нарушений прав человека на Донбассе

Об этом заявила директор представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур, передает радио "Свобода". "Не существует никаких сомнений, что внесудебные казни и другие зверства совершаются, но получить достоверное представление о масштабах этих нарушений очень трудно. Вполне вероятно, что многие из этих нарушений еще не выявлены, а другие намеренно фальсифицируются", - сказала Татьяна Мазур.

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Amnesty International в докладе "Внесудебные казни во время конфликта в восточной Украине" представила результаты исследования, проведенного на Донбассе в конце августа и в конце сентября, и данные, собранные во время интервью с жертвами нарушений прав человека и их семьями, очевидцами, местными должностными лицами в Луганской и Донецкой областях, медицинскими работниками и комбатантами с обеих сторон.