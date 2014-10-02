Amnesty International: в обстрелах мирных людей виноваты и боевики, и силы АТО

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в среду после того, как по меньшей мере девять мирных жителей были убиты в результате атаки на школу и автобус в Донецке, пишет Украинская правда.

"Украинские силы и сепаратисты нарушают международное гуманитарное право, подвергая опасности гражданских лиц приступами неизбирательного характера, несмотря на то, что атаки могут быть направлены только против комбатантов", - заявил Джон Дальхузен, директор программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

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"Эти атаки являются незаконными, ведь украинские силы используют оружие в населенных районах, где прицельность не может быть достаточно точной для того, чтобы различать гражданские объекты и военные цели", - говорится в заявлении.

Согласно информации, во время визита в зону поражения Киевского района Донецка в понедельник представители Amnesty International увидели большую мобильную артиллерийскую установку, размещенную внутри жилой улице, менее чем в 10 метрах от домов.

"Размещая военные объекты в жилых районах, сепаратисты не предприняли все возможные меры предосторожности для защиты гражданских и подвергли их опасности в нарушение законов войны", - сказал Дальхузен.

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"Выполняя военные операции в жилом районе, сепаратисты разделяют ответственность за эти последние нападения с украинскими силами", - добавил он.

"Обе стороны конфликта используют установки "Град", которые печально известны своей неточностью и не должны использоваться в гражданских районах", - говорится в заявлении организации.

"Обе стороны несут ответственность за сложившуюся практику неизбирательных нападений на населенные пункты, убийства и ранения гражданских лиц и разрушение их домов", - говорится в документе.

За последние 10 дней Amnesty International обнаружила доказательства неизбирательных нападений сепаратистами на гражданские районы в Дебальцево, на северо-западе от Донецка, и Авдеевке, к северу от аэропорта Донецка.

"Использование оружия неизбирательного действия в населенных пунктах, таких как неуправляемые ракеты и минометы, нарушает международное гуманитарное право и может приравниваться к военному преступлению", - сказал Джон Дальхузен.

"Все стороны конфликта должны применить все возможные меры предосторожности при выборе средств и методов ведения войны, чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерба гражданским объектам", - добавил он.