В Харьковской области начался отопительный сезон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в подписанном сегодня распоряжении председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты.

«Разрешить начать отопительный сезон в учебных, медицинских, детских и других заведениях бытового и социально-культурного назначения, а также в жилых домах, в том числе потребителям, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами, с 20 октября 2014 года», - говорится в распоряжении.

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