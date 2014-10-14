В Кабмине объяснили, от чего зависит старт отопительного сезона

Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман по завершению правительственного антикризисного энергетического штаба, передает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что технически к отопительному периоду Украина была готова, как планировалось, на 1 октября 2014 года.

По его словам, Минрегион осуществил проверку 17 регионов на их готовность к зиме и подтвердил стопроцентную техническую готовность к прохождению отопительного периода.

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"Если будут неблагоприятные погодные условия, то будет начат отопительный период в тех регионах, где такие погодные условия будут требовать включения отопления", - сказал Гройсман.

"Что касается газа, то за 1 декаду октября, как нам отчитывается НАК "Нафтогаз", потребление идет в пределах определенного лимита, но понятно, что этому способствуют погодные условия. Сегодня я поставил перед ними задачи, газом, в первую очередь, должно быть обеспечено население и социальная сфера", - сказал Гройсман.

Вице-премьер-министр отметил, что установленные лимиты потребления газа обязательно должны соблюдаться всеми регионами, поскольку от этого зависит стабильность отопительного периода.