В Донецке днем зафиксированы мощные взрывы

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что по состоянию на 18.30 обстановка в Донецке остается крайне сложной, мощные залпы и взрывы раздаются практически во всем городе в течение всего дня.

В 13.45 массированному обстрелу подверглись Куйбышевский и Кировский районы. Произошло аварийное отключение 78 подстанций. Было выведено из строя электроснабжение Кировского водопроводного узла, из-за чего было прекращено водоснабжение в части Кировского и Ленинского районов.

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Кроме того, без электроэнергии остались 2 угольных предприятия - шахты "Кировская" и "Лидиевка", где в момент обстрела под землей находилось 5 горняков и 3 горняка соответственно. В течение часа электроснабжение всех обесточенных подстанций было восстановлено. Шахтеры не пострадали.

В зоне обстрела оказался и Куйбышевский водопроводный узел. По данным КП "Донецкгорводоканал" ранения получили работники водопроводно-канализационной службы. Информация о нанесенных повреждениях уточняется.

В 17.40 повторился обстрел Куйбышевского района. С результате попадания снарядов произошло возгорание на подстанции Смолянка 220, обесточены большое количество микрорайонов в Ленинском и Куйбышевском районах.

Также без электроснабжения остался Куйбышевский водопроводный узел. Подача воды потребителям Куйбышевского, части Ленинского и Киевского районов не осуществляется. Данные разрушениях жилого фонда уточняются.