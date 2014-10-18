В Днепропетровске сегодня похоронят неопознанных воинов, которые погибли на Донбассе

В Днепропетровске сегодня, 18 октября, состоялась церемония прощания еще с 21 неизвестным солдатом, погибшим во время АТО на Донбассе. Панихида по воинам АТО прошла на площади возле Днепропетровского театра оперы и балета в 12.00

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, хоронить военных будут на Краснопольском кладбище в 14:00.

От театра до места захоронения будет курсировать автобус.

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«Этих воинов-героев не придут проводить в последний путь ни родные, ни близкие. Сегодня они неизвестные солдаты. Идентификация тел и поиск семей еще продолжается. Однако каждый может отдать им должное и поблагодарить за их героизм», - говорится в сообщении ОГА.

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