Под Иловайском нашли еще 150 неопознанных тел погибших

Об этом сообщил председатель группы, расследующей человеческие потери во время войны, Ярослав Жилкин, пишет "Украинская правда" с ссылкой на Kyiv Post.

"У меня такое ощущение, что там осталось еще как минимум столько же тел", - сказал он.

По словам Жилкина, большинство тел было найдено возле города Старобешево, где колонна украинских военных попала под обстрел русской армии, несмотря на договоренности о том, что их пропустят.

В то же время, как пишет Коммерсантъ, в четверг в Днепропетровске, куда продолжают свозить тела погибших, было похоронено еще 21 неопознаного солдата.

По словам вице-губернатора Днепропетровской области Святослава Олейника, на сегодня неизвестны имена примерно 500 погибших: "Но список может увеличиваться, потому что не все массовые захоронения найдены".

Читайте такжеГелетей считает, что в Иловайске не было серьезных ошибок, а были «какие-то просчеты»

Командир полка "Днепр-1" Юрий Береза утверждает, что бойцов его подразделения в плен не берут, всего же с начала боев они потеряли 18 человек, судьба еще нескольких неизвестна. По словам господина Березы, отступая из Иловайского котла, его бойцы вывезли всех своих погибших товарищей.

"Десять дней назад военная разведка сообщила, что тела многих из тех, с кем мы там столкнулись, так и лежат, никто не спешит их забирать. Этого я не понимаю. Вот стоят у нас кресты неизвестным героям Украины, а ведь может оказаться, что среди них есть неизвестные герои России ", - сказал Береза.