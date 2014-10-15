В Украине курительные смеси внесут в список наркотических средств
17:56, 15 октября 2014Общество
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Кабинет министров поддержал инициативу МВД о внесении всех существующих на сегодня курительных смесей в список наркотических средств.
REUTERS
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе визита в Харьковскую область, сообщили в пресс-службе МВД.
"Мы достигли договоренностей с премьер-министром, что списки курительных смесей будут обновляться раз в месяц, чтобы мы могли следить за всеми хитростями торговцев зельем", - отметил министр.
Арсен Аваков уточнил, что наиболее активно курительные смеси продают в Харькове, Одессе и в Полтаве.
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