В Украине курительные смеси внесут в список наркотических средств

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе визита в Харьковскую область, сообщили в пресс-службе МВД.

"Мы достигли договоренностей с премьер-министром, что списки курительных смесей будут обновляться раз в месяц, чтобы мы могли следить за всеми хитростями торговцев зельем", - отметил министр.

Арсен Аваков уточнил, что наиболее активно курительные смеси продают в Харькове, Одессе и в Полтаве.