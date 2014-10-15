Минздрав разблокировал закупки жизненно важных медикаментов
Разблокировали процедуры конкурсных закупок медикаментов на 225 миллионов гривен.
Министерство здравоохранения заявило, что вместе с Антимонопольным комитетом ему удалось за один день разблокировать процедуры конкурсных закупок на 225 млн гривень, пишет ТСН.
Поэтому государство снова начало закупать жизненно важные медикаменты.
В частности, это касается приобретения медикаментов для больных ВИЧ/СПИДом, эндопротезов и других имплантантов, которые крайне необходимы бойцам, раненым в зоне АТО.
Кроме того, разблокирован вопрос обеспечения регионов листами нетрудоспособности на сумму 2,5 млн грн, уточняют в пресс-службе Минздрава.
Вместе с тем, в связи с поступлением в АМКУ двух новых жалоб, заблокированным остается вопрос обеспечения лекарствами больных гепатитами.
Ранее сообщалось, что права проведения госзакупок лекарств могут передать МВД или Минобороне.