Минздрав разблокировал закупки жизненно важных медикаментов

Министерство здравоохранения заявило, что вместе с Антимонопольным комитетом ему удалось за один день разблокировать процедуры конкурсных закупок на 225 млн гривень, пишет ТСН.

Поэтому государство снова начало закупать жизненно важные медикаменты.

В частности, это касается приобретения медикаментов для больных ВИЧ/СПИДом, эндопротезов и других имплантантов, которые крайне необходимы бойцам, раненым в зоне АТО.

Кроме того, разблокирован вопрос обеспечения регионов листами нетрудоспособности на сумму 2,5 млн грн, уточняют в пресс-службе Минздрава.

Вместе с тем, в связи с поступлением в АМКУ двух новых жалоб, заблокированным остается вопрос обеспечения лекарствами больных гепатитами.

Ранее сообщалось, что права проведения госзакупок лекарств могут передать МВД или Минобороне.