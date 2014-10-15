Сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти Бандеры
Идеолога украинского национализма 15 октября отравили цианидом
Сегодня, 15 октября, исполняется ровно 55 лет со дня смерти идеолога украинского национализма, одиозного политического деятеля Степана Бандеры. На момент гибели ему было 50 лет.
Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов, которое входило в состав Австро-Венгерской империи, в семье греко-католического священника. В студенческие годы стал членом Украинской войсковой организации, а чуть позже – Организации украинских националистов. Его карьера стремительно пошла вверх, и уже через несколько лет он стал территориальным руководителем ОУН на западноукраинских землях.
В 1934 году Бандера был арестован польскими властями и приговорен судом к смертной казни, позднее замененной на пожизненное заключение. В 1936−1939 он годах отбывал срок в польских тюрьмах, а свободу получил в сентябре 1939 года благодаря нападению Германии на Польшу. После раскола ОУН Бандера стал руководителем так называемой ОУН (б) – «бандеровского движения». После начала Великой отечественной войны, Бандеру арестовали немцы за попытку провозглашения самостоятельного Украинского государства и отправили в концлагерь Заксенхаузен.
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Из концлагеря его выпустили в 1944 году, и спустя три года он стал руководителем Провода ОУН. В 1959 году Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским. Орудием убийства был пистолет-шприц с цианистым калием, который агент спрятал в свернутой в трубку газете.
Интересно, что в 2010 году Бандере было посмертно присвоено звание Героя Украины. Однако уже спустя год решение отменили из-за отсутствия у него гражданства Украины.
Вчера, 14 октября, Верховная Рада пыталась включить в повестку дня законопроект о признании Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины. Однако депутаты не смогли это сделать даже с седьмой попытки.