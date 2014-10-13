На Кировоградщине учительница покалечила ученика, бросив в него шариковой ручкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 11 октября в Новоархангельской Центральной районной больницы был доставлен девятилетний ученик школы с. Синюха с предварительным диагнозом - проникающее ранение роговицы правого глаза. Установлено, что во время проведения урока учительница бросила в ребенка шариковой ручкой и попала в глаз.

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Предварительная правовая квалификация события ч. 1 ст. 137 (неисполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на применение к ребенку непедагогических методов воспитания прокуратурой области инициировано проведение надзорной проверки указанного общеобразовательного учебного заведения.

Учительнице грозит уголовная ответственность за причинение существенного вреда здоровью ученика. Прокуратура области держит на контроле ход расследования уголовного производства начатого по факту причинения учительницей телесных повреждений ученику третьего класса.

Ход досудебного расследования производства, а также проведения надзорной проверки взят на контроль руководством прокуратуры области.