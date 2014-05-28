Прокуратура закрыла дело в отношении учительницы Москаленко, которую хотели выселить с Печерска

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ведомстве напомнили, что в июне 2012 года во двор дома женщины по адресу: пер. Землянский, 14, пришли четверо неизвестных, которые стали без ее разрешения измерять земельный участок. Между учительницей и неизвестными лицами возник спор, в ходе которого телесные повреждения получил 27-летний мужчина.Читайте такжеСуд защитил киевскую учительницу от рейдеров

По данному фатку в отношении Москаленко было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (нанесение телесных повреждений средней степени тяжести).

В ходе досудебного расследования проведена оценка доказательств, собранных по данному уголовному производству, по результатам которой установлено, что в действиях Москаленко отсутствовал умысел на нанесение телесных повреждений потерпевшему.

Ввиду этого органом досудебного следствия под процессуальным руководством прокуратуры Печерского района вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Москаленко состава преступления.Читайте также«Свобода»: Три десятка мужчин разгромили дом киевской учительницы

Как сообщал УНИАН, Москаленко проживает в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом учительницы пытались отобрать неизвестные. Ориентировочно, участок площадью 20 соток на Печерских холмах оценивают в 3 млн долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети не известен. Однако от этого владельца в адресу Москаленко стали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей стали угрожать неизвестные.

Невзирая на многочисленные заявления Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудела в отношении Москаленко ряд уголовных дел.

29 апреля 2013 года было открыто уголовное производство по факту повреждения дома, в котором проживает Москаленко.