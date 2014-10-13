На Харьковщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Управление гражданской защиты населения, авария произошла 12 октября около 7:30.

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На автодороге Киев - Харьков - Должанский произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Daewoo Lanos.

В результате аварии на месте происшествия погиб 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107. В больнице умер 50-летний пассажир этой легковушки.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.