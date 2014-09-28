Жертвами ДТП под Симферополем оказались крымские татары

Тела шести погибших, среди которых двое детей, уже переданы родственникам для захоронения. Об этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил зампредседателя оккупационного совета министров республики Дмитрий Полонский.

Для расследования аварии создана специальная комиссия, куда вошли представители Минтранса РФ и Росавтодора.

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Днем 28 сентября пришли обыски в организациях, которые участвовали в строительстве, проектировании и приемке объездной автодороги под Симферополем. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», которое было возбуждено утром в воскресенье.