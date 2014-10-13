Будни «киборгов» из донецкого аэропорта. Видео

Донецкий аэропорт сепаратисты окружили с трех сторон, обстреливают терминалы из танков и артиллерии. Террористы ежедневно идут большими силами на штурм. Украинских воинов спасает артиллерия.

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Несмотря на это, буквально под огнем в аэропорт пробрались журналисты ТСН и почувствовали на себе прицельность обстрела. Потому что в машину, что ехала рядом, было прямое попадание. Выжить всем удалось чудом.