С начала проведения АТО по ДНК удалось идентифицировать более 70 погибших

На сегодняшний день с начала антитеррористической операции подразделениями экспертной службы по тестам ДНК идентифицирован 71 погибший.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника экспертной службы МВД Украины Константин Дубонос.

“На сегодняшний день 442 объекта (имеются в виду генетические материалы погибших - УНИАН) поступили в базу данных”, - сказал Дубонос.

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Он также сообщил, что сегодня в экспертную службу поступило более 40 ДНК-карточек, образцов ДНК от граждан, которые разыскивают своих родственников.

“Это только начало работы”, - объяснил он такое небольшое количество обращений.

Дубонос также заверил, что на сегодняшний день экспертная служба имеет достаточно материалов и реагентов для проведения экспертиз.

Кроме того, отвечая на вопрос о стоимости ДНК-теста, Дубонос сказал, что себестоимость одного теста ДНК - около тысячи гривен.

“Для людей эти тесты будут проводиться в рамках уголовного производства, поэтому они вообще бесплатные”, - отметил эксперт.

В то же время координатор волонтерской горячей линии при Администрации президента Станислав Робота, отвечая на вопрос, о каком количестве без вести пропавших идет речь, сказал, что по информации от разных ведомств и волонтеров они имеют около 1800 контактов относительно пропавших.

В то же время Робота отметил, что это не является точной информацией о пропавших без вести. “У нас был один контакт, мы звоним по телефону, а мать говорит: “Я вас благодарю, уже нашелся, он был в плену и неделю назад освободили”, - сказал Робота.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, за период проведения антитеррористической операции органами внутренних дел уже зарегистрировано более тысячи сообщений о выявлении неопознанных тел.

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2 октября советник президента Украины Ольга Богомолец сообщила, что ДНК-экспертизы тел погибших участников АТО будут осуществлять лаборатории Министерства внутренних дел, что облегчит процесс их опознания родственниками.

Богомолец сообщила, что на сегодняшний день 552 не опознанных тела погибших нуждаются в проведении экспертизы. «Они будут захоронены после проведения экспертизы. При каждом захоронении есть номер, который отвечает номеру в реестре ДНК, согласно которому родственники могут забрать тело и перезахоронить его», - сказала она.