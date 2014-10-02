ДНК-экспертизу тел погибших участников АТО будет проводить МВД

Об этом в эфире Первого национального телеканала сказала советник Президента Украины Ольга Богомолец, информирует пресс-служба Главы государства.

"Определенные трудности (с опознанием тел) возникали потому, что экспертизы делали разные лаборатории. Сегодня Администрацией Президента принято решение, что Министерство здравоохранения отстранено от проведения ДНК-экспертиз. Эта работа полностью передана Министерству внутренних дел", - отметила Богомолец.

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По ее словам, МВД имеет 17 современных лабораторий, которые позволяют провести ДНК-экспертизу на должном уровне. Советник Президента подчеркнула, что новая система экспертизы погибших будет действовать уже на следующей неделе.

"Родственникам пропавших без вести стоит обратиться в районный отдел милиции. Органы внутренних дел по основаниям соответствующего уголовного производства должны предоставить людям направление на бесплатный анализ для проведения ДНК-экспертизы. ДНК будут внесены в единую базу данных", - пояснила она.

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Богомолец сообщила, что на сегодня 552 неопознанных тела погибших требуют проведения такой процедуры.

"Они будут похоронены после проведения экспертизы. При каждом захоронении есть номер, который соответствует номеру в реестре ДНК, согласно которому родственники могут забрать тело и перезахоронить его", - сказала она.