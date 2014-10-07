Большинство жителей Донбасса хотят жить в Украине, но четверть за независимость (опрос)

Только 7% украинцев соглашаются с тем, чтобы Донбасс стал независимым государством и только 5% - чтобы он стал частью Российской федерации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с Киевским международным институтом социологии с 12 по 21 сентября 2014 года, пишет ZN.UA.

45.5% украинцев сходятся на том, чтобы Донбасс оставался частью Украины на тех же условиях, что и ранее, однако значительная часть - 32.5% - готовы предоставить Донбассу в составе Украины больше независимости от Киева.

Жители самого Донбасса считают лучшим вариантом, чтобы Донбасс оставался частью Украины с получением большей независимости от Киева (42%). В то же время желание, чтобы Донбасс (ДНР и ЛНР) стал независимым государством, высказали 26%, а 16% видят Донбасс в составе Российской Федерации.

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На сохранение статуса Донбасса на тех условиях, что и раньше, согласны лишь 7% жителей Донбасса, что идет в разрез с общественным мнением других регионов: сохранить прежний статус Донбасса предпочли бы 74% жителей Западной Украины, 53% - Центральной, 35% - Южной и 40% - Восточной, а предоставить Донбассу больше независимости от Киева согласны 18% жителей Западной Украины, 32% - Центральной, 33% - Южной и 40% - Восточной.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и Луганской области. В период опроса в Луганской области шли интенсивные военные действия, поэтому за счет Луганской области было соответственно увеличена квота Донецкой области, которая по многим параметрам мало отличается от населения Луганской области. Всего было собрано 2035 анкет. Погрешность выборки не превышает 2.2%.