В Харькове защитники памятника Ленину принесли цветы к пустому постаменту

Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания отмыли постамент от нарисованных на нем гербов Украины и флагов, а также положили к подножию живые цветы.

Собравшиеся возмущаются фактом сноса памятника и требуют его восстановления.

Количество людей возле постамента увеличивается.

Читайте такжеВ Харькове "заминировали" жилой дом и памятник ЛенинуВ комментарии корреспонденту УНИАН представитель КПУ в Харьковской области сообщил, что коммунисты будут требовать восстановления памятника Ленину на площади Свободы и привлечения к ответственности виновных в его разрушении.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время митинга, в котором приняли участие несколько тысяч человек, в центре Харькова на площади Свободы активисты снесли 8-метровый памятник В.Ленину с постамента. Вечером того же дня председатель Харьковской ОГА Игорь Балута выдал распоряжение об исключении данного памятника из реестра памятников и о демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки повалили памятник Ленину.