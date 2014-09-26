В Лисичанске чиновники хотели продать лекарства с гуманитарной помощи

Как сообщили Еспресо.TV со ссылкой на управление МВД в Луганской области. В сообщении говорится, что в городе Лисичанск работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей обнаружили и изъяли различные медицинские препараты на сумму более 200 тыс. грн.

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Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП Василий Писный, указанные лекарства являются гуманитарной помощью, предоставляемой городскими и областными общественными организациями «Красный крест» и были похищены должностными лицами управления охраны здоровья Лисичанского городского совета и завхозом одной из городских больниц.

С целью реализации указанных медпрепаратов правонарушители вывезли их из больницы и прятали в одном из гаражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.