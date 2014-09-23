Украина считает провокацией "гуманитарную помощь" из России

МИД Украины считает провокацией незаконное перемещение с территории России через государственную границу на территорию Украины колонны грузовых автомобилей под предлогом доставки так называемой “гуманитарной помощи”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что официальная Москва игнорировала осуществление компетентными органами Украины необходимых процедур по пограничному и таможенному контролю груза, заявленного как гуманитарная помощь.

Перебыйнис отметил, что так называемый “гуманитарный конвой” проследовал в Украину без согласования с Международным комитетом Красного Креста и без сопровождения его представителями.

По словам спикера, российская сторона не соблюдала заявленную в ноте МИД РФ от 17 сентября этого года позицию относительно доставки этого гуманитарного груза на территорию Украины по согласию и при содействии украинской стороны с заблаговременным сообщением о точном времени пересечения границы.

Кроме того, отметил Перебыйнис, в одностороннем порядке и без объяснений произошло изменение предложенного пункта пересечения границы “Донецк” в Ростовский области на “Матвеев-Курган”.

“Украинская сторона рассматривает такие действия как провокацию и сознательное укрывательство того, что именно было незаконно перевезено колонной российских «КамАЗов» с усиленной охраной воинскими подразделениями на территорию Украины”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что Россия в очередной раз нарушила действующее законодательство Украины, нормы международного права и раньше достигнутые договоренности о порядке перемещения российской гуманитарной помощи через государственную границу Украины.

Спикер сообщил, что МИД Украины направил МИД России официальную ноту, в которой выразил решительный протест в связи с очередным совершением российской стороной неправомерных международных правовых деяний в отношении Украины, в связи с грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и принципов неприкосновенности границ и добросовестного выполнения международных обязательств.

“Ожидаем от российской стороны детальных объяснений”, - добавил Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявлял, что Украина не получила никаких официальных данных о составе и маршруте третьего «гуманитарного конвоя» из РФ. Речь идет о колоннах окрашенных в белый цвет грузовиков, которые в сопровождении бандформирований заезжают полупустыми под предлогом предоставления гуманитарной помощи на территорию Украины и возвращаются в Россию с неизвестным грузом.

Третий конвой 20 сентября пересек российско-украинскую границу. Содержание «гуманитарной помощи» не было проверено. Как и в предыдущие разы, пересечение границы Украины состоялось без санкции властей в Киеве.

22 сентября руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук заявил, что на Донбасс с последним так называемым «гуманитарным конвоем» из РФ террористам доставили станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнической разведки.

Первый «гумконвой» Россия отправила в Украину в августе. Тогда грузовики пересекли границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.

Второй российский "гуманитарный конвой" въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией, 13 сентября.