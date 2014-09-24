Под Донецком обнаружено массовое захоронение с табличкой "Погибли за путинскую ложь"
10:55, 24 сентября 2014Общество
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Жители поселка Нижняя Крынка Донецкой области, которое ранее обстреляли боевики, показали наблюдателям ОБСЕ стихийное захоронение.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.
Сколько людей там похоронено, пока неизвестно.
На могиле установлена табличка с надписью: "Погибли за путинскую ложь". Однако, кем установлена эта табличка неизвестно, как, собственно, неизвестно, и кто похоронен в этой могиле.
Скриншот ТСН
В связи с сорванными договоренностями о перемирии ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей на востоке Украины в четыре раза – до 350.
Как сообщал УНИАН, вчера боевики открыли огонь по представителям ОБСЕ на Луганщине.
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