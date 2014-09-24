Под Донецком обнаружено массовое захоронение с табличкой "Погибли за путинскую ложь"

Об этом сообщает ТСН.

Сколько людей там похоронено, пока неизвестно.

На могиле установлена табличка с надписью: "Погибли за путинскую ложь". Однако, кем установлена эта табличка неизвестно, как, собственно, неизвестно, и кто похоронен в этой могиле.

В связи с сорванными договоренностями о перемирии ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей на востоке Украины в четыре раза – до 350.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики открыли огонь по представителям ОБСЕ на Луганщине.