В Харькове снесли памятник Артему (фото)
09:55, 24 сентября 2014Общество
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В Харькове в центре города неизвестные свалили памятник русскому революционеру Федору Сергееву, известном как Артем.
Харьковский памятник Артему разрушили / kharkov.comments.ua
Как передает корреспондент УНИАН, монумент, установленный в сквере перед главным корпусом Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, что в районе метро “Пушкинская”, свалили сегодня ночью.
Неизвестные выбили глаза у памятника и пытались отпилить голову. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Читайте такжеВ Харькове отмыли разрисованного ЛенинаПо предварительной информации, никто из злоумышленников не задержан.
В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области пообещали предоставить подробности инцидента позже.
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