В Харькове снесли памятник Артему (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, монумент, установленный в сквере перед главным корпусом Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, что в районе метро “Пушкинская”, свалили сегодня ночью.

Неизвестные выбили глаза у памятника и пытались отпилить голову. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Читайте такжеВ Харькове отмыли разрисованного ЛенинаПо предварительной информации, никто из злоумышленников не задержан.

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области пообещали предоставить подробности инцидента позже.