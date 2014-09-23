В Харькове задержали вооруженного военного, ехавшего из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, мужчину задержали в зале вокзала станции «Харьков-Пассажирский» вчера, 22 сентября.

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