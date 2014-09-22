ВОЗ предоставила Украине первый транш гуманитарной помощи на 2,4 млн грн

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

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ВОЗ передала Министерству здравоохранения перечень лекарственных средств и медицинских изделий для предоставления помощи лицам, которые в период проведения антитеррористической операции получили ранение, контузию или другое повреждение здоровья. Груз позволит обеспечить потребности 170 тыс. пациентов в течение трех месяцев, включительно с 200-ми оперативными вмешательствами. Заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец проинспектировал получение гуманитарного груза от ВОЗ, который прибыл на склады ГП "Укрвакцина" Минздрава.

Василий Лазоришинец поблагодарил посла Норвегии Ион Элведал Фредриксена за помощь правительства страны, которое оплатило содержание гуманитарного груза, и представителя посольства Израиля в Украине Ицхака Кармель Кагана за то, что государство профинансировало транспортировку груза в Украину.

В гуманитарную помощь, по словам заместителя министра здравоохранения Украины, вошли медикаменты, медицинские принадлежности для многократного использования, медицинское оборудование и предметы медицинского назначения, анестезирующие препараты, анальгетики, противоаллергические и противоэпилептические препараты, антибактериальные, сердечно-сосудистые, дерматологические препараты, наборы для оперативных вмешательств.

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"Этот груз уже полностью распределен. В первую очередь помощь отправляется на освобожденные территории Луганской и Донецкой областей, а также туда, где есть наибольшее количество перемещенных лиц. Это Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области и город Киев", - отметил Василий Лазоришинец.

Уже 25 сентября ожидается следующий транш помощи от ВОЗ, которым в Украину доставят противостолбнячную сыворотку.