США выделят украинским военным помощь на $60 млн

США предоставят помощь Министерству обороны Украины, Государственной пограничной службе и Национальной гвардии на сумму $60 млн.

Об этом написал в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт, сообщает ZN.UA.

По словам посла, в Украину будут поставлены сухпайки, бронежилеты, радиостанции, автомобили, тепловизоры, медикаменты, роботы-саперы, обмундирование и средства индивидуальной защиты.

США также окажут помощь Министерству обороны Украины в модернизации оборонных структур, киберзащите и логистике.

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