США выделят украинским военным помощь на $60 млн
15:04, 06 сентября 2014Армия
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В Украину будут поставлены сухпайки, бронежилеты, радиостанции, автомобили, тепловизоры
REUTERS
США предоставят помощь Министерству обороны Украины, Государственной пограничной службе и Национальной гвардии на сумму $60 млн.
Об этом написал в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт, сообщает ZN.UA.
По словам посла, в Украину будут поставлены сухпайки, бронежилеты, радиостанции, автомобили, тепловизоры, медикаменты, роботы-саперы, обмундирование и средства индивидуальной защиты.
США также окажут помощь Министерству обороны Украины в модернизации оборонных структур, киберзащите и логистике.
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