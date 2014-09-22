Украинская гуманитарная помощь прибыла в Луганск
14:04, 22 сентября 2014Общество
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В Луганск прибыла гуманитарная помощь от правительства Украины.
Украина направила гуманитарную помощь в Луганск / facebook.com/iryna.gerashchenko
Об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра CНБО Андрей Лысенко.
"Благодаря выполнению положений мирного плана президента Украины, украинская гуманитарная помощь сейчас доставлена в контролируемый террористами Луганск при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) с соблюдением всех норм этой организации", – сказал Лысенко.
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По его словам, на очереди еще почти 600 тонн гуманитарного груза: консервы, крупы, сахар, мука, предметы гигиены, которые хранятся на складах Старобельска и Северодонецка.
Лысенко напомнил, что украинская власть передала ее МККК еще в августе.
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