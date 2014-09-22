Украинская гуманитарная помощь прибыла в Луганск

Об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра CНБО Андрей Лысенко.

"Благодаря выполнению положений мирного плана президента Украины, украинская гуманитарная помощь сейчас доставлена в контролируемый террористами Луганск при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) с соблюдением всех норм этой организации", – сказал Лысенко.

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По его словам, на очереди еще почти 600 тонн гуманитарного груза: консервы, крупы, сахар, мука, предметы гигиены, которые хранятся на складах Старобельска и Северодонецка.

Лысенко напомнил, что украинская власть передала ее МККК еще в августе.