На Днепропетровщине автобус с бойцами АТО слетел в кювет, погибли двое, 12 - ранены
В Днепропетровской области в результате ДТП погибли двое и травмированы 12 бойцов батальона патрульной службы особого назначения "Шторм" ГУМВД Украины в Одесской области.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 20 сентября в 02.10 на автодороге «Днепропетровск-Никополь», проезжая через село Дмитровка Никопольського района автобус, перевозивший из зоны АТО в Донецкой области 34 бойца спецбатальона «Шторм», съехал в кювет и перевернулся.
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Виновником ДТП стал водитель автобуса, который заснул за рулем и потерял управление автотранспортным средством.
В результате аварии погибли два инспектора батальона «Щторм», еще 12 работников указанного подразделения с травмами были доставлены в больницу.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В соответствии с санкцией указанной статьи, злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.