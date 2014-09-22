На Днепропетровщине автобус с бойцами АТО слетел в кювет, погибли двое, 12 - ранены

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 20 сентября в 02.10 на автодороге «Днепропетровск-Никополь», проезжая через село Дмитровка Никопольського района автобус, перевозивший из зоны АТО в Донецкой области 34 бойца спецбатальона «Шторм», съехал в кювет и перевернулся.

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Виновником ДТП стал водитель автобуса, который заснул за рулем и потерял управление автотранспортным средством.

В результате аварии погибли два инспектора батальона «Щторм», еще 12 работников указанного подразделения с травмами были доставлены в больницу.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией указанной статьи, злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.