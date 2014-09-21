СНБО: Сообщениями о терактах боевики хотят дестабилизировать ситуацию во всей Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за период с 13 апреля до 21 сентября текущего года, по данным главного штаба Министерства внутренних дел, поступило 702 сообщения о минировании или осуществлении террористических актов на территории нашего государства.

«Сообщения были во всех регионах Украины. Наибольшее число зафиксировано в городе Киеве – 278, во Львовской области – 60, Донецкой, Одесской и Харьковской – по 45, Запорожской – 32, Днепропетровской – 30, Черниговской – 22», - сказал Лысенко.

Читайте такжеЗвонки о минировании поступают из России и через Скайп - ГеращенкоОн также отметил, что основная часть звонков осуществлялась с территорий Донецкой и Луганской областей, которые временно пребывают под контролем боевиков.