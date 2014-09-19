В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

21:49, 19 сентября 2014
Политика
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В Киеве "заминировали" центральный железнодорожный вокзал.

/ УЗ

Об этом сообщает корреспондент TVi.ua.

Из помещения вокзала эвакуировали пассажиров.

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Как сообщал УНИАН, в августе из-за "заминирования" с центрального железнодорожного вокзала в Киеве были эвакуированы 350 пассажиров и 80 работников.

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