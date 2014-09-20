Силы АТО отбили танковую атаку на аэропорт Донецка
03:25, 20 сентября 2014Общество
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Вечером пятницы террористы снова обстреливали аэропорт Донецка, а позже предприняли очередную попытку его захватить.
REUTERS
Пользователи соцсетей сообщают, что огонь велся из района Азотного, в направлении аэропорта и Курахово, сообщают Подробности.
Террористы стянули к аэропорту бронированную технику, в том числе – танки.
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В итоге подразделения сил АТО успешно отбили все атаки террористов.
"Наши только что отбили очередную атаку в донецком аэропорту. Шли 5 танков из города и еще два с тыла, но наши их встретили с "распрастьортими объятиями". Боевики были вынуждены отойти", - написала в своем Фейсбуке журналист Оксана Коваленко.
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