Силы АТО отбили танковую атаку на аэропорт Донецка

Пользователи соцсетей сообщают, что огонь велся из района Азотного, в направлении аэропорта и Курахово, сообщают Подробности.

Террористы стянули к аэропорту бронированную технику, в том числе – танки.

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В итоге подразделения сил АТО успешно отбили все атаки террористов.

"Наши только что отбили очередную атаку в донецком аэропорту. Шли 5 танков из города и еще два с тыла, но наши их встретили с "распрастьортими объятиями". Боевики были вынуждены отойти", - написала в своем Фейсбуке журналист Оксана Коваленко.