Ирпенцы пикетировали дом "одиозного ректора" Мельника, требуя не идти в мэры города (фото)

Жители Ирпеня пикетировали имение экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, который находится под следствием за взяточничество, требуя от него отказаться от баллотирования на должность мэра города.

Как сообщили УНИАН активисты акции, в пикетировании, проходившем под имением Мельника в селе Дмитровка Киево-Святошинского района, принимали участие около 100 человек.

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Для того чтобы "достучаться до Мельника", активисты принесли ряд плакатов, на которых было написано: "Не боялся воровать - не бойся отвечать", "Мельник - Ирпень против тебя". "Ирпеню не нужен мэр-вор" и другие.

Как сообщалось, экс-мэр Ирпеня «регионал» Владимир Скаржинский 25 февраля этого года под давлением громады написал заявление о сложении своих полномочий.

В июне Верховная Рада приняла решение о проведении 26 октября внеочередных выборов мэра Ирпеня Киевской области.