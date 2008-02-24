Тимошенко поздравила «нашего Володю» с победой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинского боксера Владимира КЛИЧКО с победой над российским боксером Султаном ИБРАГИМОВЫМ в поединке за титул абсолютного чемпиона мира, состоявшемся прошлой ночью в Нью-Йорке.

“Искренне поздравляю Вас с победой в этом напряженном, нервном, но красивом поединке”, - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО, текст которого размещен на Правительственном портале.

Премьер-министр отметила, что ни на мгновение не сомневалась в том, что В.КЛИЧКО продемонстрирует высший класс и мастерство и с триумфом вернется в Украину.

“Вы еще раз продемонстрировали Профессионализм с большой буквы и доказали всему миру, что украинцы способны делать настоящие прорывы”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила убеждение, что такие люди как В.КЛИЧКО “делают сегодня для Украины, для ее признания больше чем все политики, депутаты, чиновники вместе взятые”.

“Я горжусь Вами так же искренне, как и все граждане нашей Родины горды за Вас. Я рада, что 250 стран мира включили телевизоры и наблюдали как растет слава Украины”, - отмечается в приветствии.

“Я гордая тем, что по меньшей мере полстраны специально проснулись в четыре утра и всем сердцем болели за нашего Володю. Верю в то, что Украина будет большим, мощным, счастливым государством, потому что у нее есть такие великие сыновья!”, - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии.