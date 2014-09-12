Винницкая область усиливает охрану стратегических объектов

В секторе связей с общественностью управления МВД в Винницкой области сообщили, что по итогам совещания руководителей служб безопасности энергетических предприятий и руководства управления общественной безопасности милиции области и Государственной службы охраны, было принято решение предпринять дополнительные меры безопасности на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность Винницы и области.

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"В стране создалась сложная ситуация, и мы должны более ответственно отнестись к организации безопасности предприятий энергетической сферы", - сказал заместитель начальника областного управления МВД Роман Мушак.

Он подчеркнул необходимость организации усиленной охраны стратегических предприятий и предложил выработать единый алгоритм взаимодействия при возникновении чрезвычайных или экстремальных ситуаций, чтобы милиция могла своевременно отреагировать.