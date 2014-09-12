В Болграде Одесской области разместят подразделения МВД и Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь посетил Болград, где ознакомился с местами будущей дислокации подразделений МВД и Национальной гвардии.

Читайте такжеГеращенко считает, что Россия не будет нападать на Украину с Приднестровья

Данная дислокация связана с необходимостью укрепления границы с Приднестровьем, где находятся российские военные.

На встрече с представителями местной власти Сергей Чеботарь сообщил, что до 1 декабря на базе бывшего военного госпиталя будет размещена спецрота "Болград", личный состав которой сформируют из местных жителей.

"На территории бывшей 25-й воздушно-десантной бригады планируется разместить механизированную бригаду Национальной гвардии в составе 500 человек, которая будет иметь все виды вооружения, в том числе тяжелого. Мы только учимся воевать и начинаем вооружаться", - сказал Сергей Чеботарь.