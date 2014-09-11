СБУ обыскала офис "Вестей" из-за подозрений в сепаратизме

Об этом на своей странице в соцсети сообщил главный редактор Игорь Гужва. По его словам, посягательство СБУ отметила в нескольких статьях, которые выходили в журнале "Репортер" (две в апреле, одна в июле). Речь идет о статьях "Махновское состояние", "Славянско-пролетарская республика" и "Хунта! Предали! Долой!". Как пояснил Игорь Гужва, это были репортажи из Славянска, когда там руководили Пономарев и Гиркин, и в них были прямые речи этих людей.

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По мнению Игоря Гужвы, "это только предлог, чтобы наехать конкретно на наш холдинг и заблокировать его деятельность".

Как сообщал УНИАН, 22 мая подразделение налоговой милиции Министерства доходов и сборов совместно с Госфинмониторингом заблокировали счета ООО "Вести Масс-Медиа" и его директора Игоря Гужвы. Сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании обнаружили у главреда газеты "Вести" Игоря Гужвы 1,5 млн грн.