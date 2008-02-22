В Бразилии умер «сеньор Леонсио» (фото)

В Бразилии умер известный актер Рубенс ди Фалко. Зрителям он знаком, прежде всего, по роли Леонсио из телевизионного сериала "Рабыня Изаура". Как передает Эхо Москвы, ди Фалко скончался в больнице родного города Сан-Паулу на 77-м году жизни от остановки сердца. За свою творческую карьеру актер сыграл более тридцати ролей в кино и около двадцати ролей в сериалах.