В Бразилии умер «сеньор Леонсио» (фото)
21:50, 22 февраля 2008Общество
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Серце известного актера остановилось
В Бразилии умер известный актер Рубенс ди Фалко. Зрителям он знаком, прежде всего, по роли Леонсио из телевизионного сериала "Рабыня Изаура". Как передает Эхо Москвы, ди Фалко скончался в больнице родного города Сан-Паулу на 77-м году жизни от остановки сердца. За свою творческую карьеру актер сыграл более тридцати ролей в кино и около двадцати ролей в сериалах.
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