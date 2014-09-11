Кабмин поддержал законопроект о сохранении за работниками из зоны АТО рабочих мест

Соответствующее решение на своем заседании принял Кабинет министров Украины, поддержав внесение изменений в статью 25 Закона Украины „Об отпусках”, сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.Читайте такжеГенсек Amnesty International призывает Украину принять закон о переселенцах

„На востоке Украины сложилась ситуация, когда многие работники не могут находиться на своих рабочих местах, даже оставаясь в пределах населенных пунктов, где проходят боевые действия. Понятно, что это нельзя считать неявкой без уважительных причин”, – сказала министр. В то же время, отметила она, в законодательстве не определен механизм сохранения за этими работниками трудовых отношений.

Как разъяснила Денисова, в случае принятия этого законопроекта Верховной Радой Украины, работники будет иметь возможность получить отпуск без сохранения зарплаты на период проведения АТО в соответствующем населенном пункте с учетом времени, необходимого для возвращения к месту работы, но не более семи календарных дней после принятия решения о прекращении АТО.Читайте такжеПереселенцам и мирным жителям востока нужны социальная защита и работа - круглый стол

Внесение таких изменений в законодательство позволит гражданам, имеющим трудовые отношения на территории проведения АТО, сохранить рабочее место и зачесть период их отсутствия на работе в трудовой стаж, отметила министр.