МВФ советует Украине отказаться от сбора с купли-продажи безналичной валюты

Для обеспечения дальнейшего развития финансовых рынков в Украине, пересмотренный вариант бюджета на 2008 год мог бы предусматривать отказ от весьма деструктивного сбора с купли-продажи безналичной валюты, считает Постоянный Представитель Международного Валютного Фонда в Украине Балаж Хорват. В целом, внесение поправок в бюджет должно способствовать консолидации доходной базы бюджета. Увеличение доходов можно было бы стимулировать за счет уменьшения количества случаев освобождения от налогообложения и налоговых льгот (особенно это касается сельського хозяйства), которые истощают базу налогообложения. МВФ также приветствует тот факт, что измененный проект программы правительства больше не предлагает незамедлительно заменить НДС налогом с продаж, введение которого привело бы к сужению базы налогообложения и повысило бы риск уклонения от налогообложения..

В то же время Представитель МВФ в Украине отметил, что не следует устанавливать нереально амбициозные цели в плане повышения доходов, и в частности, исходить из предположения о резком и внезапном повышении отдачи от работы органов, обеспечивающих сборы доходов в бюджет.

Справка УНИАН: Национальный банк Украины (НБУ), при внесении поправок в Государственный бюджет на 2008 год, будет рекомендовать ликвидировать сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с купли-продажи безналичной валюты. Как сообщал УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Напомним, в Украине с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты в госбюджет уплачивается сбор. В дальнейшем поступившие средства перечисляются в Пенсионный фонд страны. В 2007 году ставка сбора составляла 1%, а с 1 января 2008 года она установлена на уровне 0,5% от суммы операции.

В госбюджете Украины на 2008 год сумма поступлений от «валютного» сбора запланирована на уровне 1,6 млрд. грн.