Пересмотр бюджета-2008: станет ли он поворотным моментом в борьбе с инфляцией?

Грядущему принятию дополнений и поправок к бюджету на 2008 год отводится решающая роль в сложившихся обстоятельствах, принимая во внимание вызывающий замешательство высокий уровень инфляции, ухудшение внешнеэкономической ситуации, а также суженное вследствие существования курсовой привязки национальной денежной единицы поле для маневрирования инструментами денежно-кредитной политики. Для того, чтобы направить экономику по пути, обеспечивающем более низкий уровень инфляции и стабильный рост уровня жизни населения, необходимо, чтобы изменения и поправки, внесенные в бюджет были реалистичными, здравыми, а также позволяли избежать накопления дополнительного инфляционного пресса за счет снижения - а не увеличения - запланированного уровня дефицита бюджета.

1. Критически необходимо, чтобы пересмотр бюджета базировался на реалистичных макроэкономических предположениях. Не следует закладывать в бюджет нереально низкие темпы инфляции или завышеный уровень номинального ВВП. Не следует также устанавливать нереально амбициозные цели в плане повышения доходов, и в частности, исходить из предположения о резком и внезапном повышении отдачи от работы органов, обеспечивающих сборы доходов в бюджет.

2. Ограничение дефицита бюджета является залогом к снижению инфляционного давления. Более низкий уровень дефицита бюджета помог бы снизить давление со стороны спроса, которое на текущем этапе вносит наибольший вклад в нарастание инфляции. При необходимости, это также могло бы обеспечить дополнительное пространство для реализации последующих дополнительных мер в рамках фискальной политики. При данных условиях, осмотрительность в фискальной сфере особенно важна, поскольку это позволит избежать риска того, что высокий уровень инфляции оформится в инфляционные ожидания, и будет заложен в заработной плате. Как только такие ожидания окрепнут, обеспечение снижения уровня инфляции будет даваться очень дорогой ценой. Напротив, выигрыш в плане повышения объемов производства в связи с активным наращиванием спроса на данном этапе, когда производственные мощности работают на пределе, будет незначительным и непродолжительным.

3. Внесение поправок в бюджет должно способствовать консолидации доходной базы бюджета. В этой связи, мы приветствуем тот факт, что подвергшийся пересмотру проект программы правительства больше не предлагает заменить НДС налогом с продаж, введение которого привело бы к сужению базы налогообложения и повысило бы риск уклонения от налогообложения. Для обеспечения дальнейшего развития финансовых рынков, пересмотренный варант бюджета мог бы предусматривать отказ от весьма деструктивного сбора с покупки иностранной валюты. Увеличение доходов можно было бы стимулировать за счет уменьшения количества случаев освобождения от налогообложения и налоговых льгот (особенно это касается сельського хозяйства), которые истощают базу налогообложения.

4. Сдерживание расходов является краеугольным камнем взвешенной фискальной стратегии. Новые расходные инициативы включают единовременные наличные выплаты из бюджетных средств в счет компенсации утерянных накоплений, а также возможный рост субсидий, в частности для финансирования поддерживаемой правительством программы ипотеки. Эти инициативы можно будет себе позволить только за счет соответствующего урезания других статей расходов. Необходимо сдерживать рост расходов на социальные нужды, которые в рамках бюджета на 2008 год были увеличены на 40 процентов по ставнению с запланированными показателями бюджета на 2007 год, а также рост заработной платы. Темпы их роста превышают темпы роста общего объёма бюджетных расходов, а также – по сути – возможности государства в отношении их финансирования. Наконец, правительственные программы, которые требуют поддержки из бюджета, должны быть пересмотрены на предмет аннулирования неэффективных программ.

5. Финансирование дефицита бюджета не является абсолютным ограничителем, однако, требует внимания. Бóльшая часть финансирования должна происходить из внутренних источников, поскольку это помогло бы развивать финансовые рынки, в то время как внешнее финансирование сопряжено с рисками, которые необходимо учитывать для правильной оценки сопутствующих издержек. Движущей силой процесса приватизации должен стать критерий долгосрочной экономической эффективности, а не соображения обеспечения притока средств. Поступления от приватизации – это доход, который можно получить только один раз, и его не следует закреплять за финансированием текущих социальных расходов, поскольку это приведет к повышению инфляционного давления в краткосрочной перспективе, и не сможет служить стабильным источником долгосрочного финансирования

Балаж Хорват, Постоянный Представитель Международного Валютного Фонда в Украине, специально для УНИАН