В Тернополе от отопления отключили 16 общежитий, которые находятся на балансе ОАО “Текстерно”.

Как объяснила корреспонденту УНИАН председатель правления ОАО “Текстерно” Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, прекращение отопления предопределено тем, что “Тернопольгоргаз” прекратил подачу газа для ведомственной котельной предприятия из-за долгов.

“ЖЭК №7 задолжал 100 тыс. грн., жители общежитий - 500 тыс. грн.”, - сообщила Е.АЛЕКСАНДРОВА. Она напомнила, что руководство завода неоднократно предупреждало жителей о возможных последствиях, если они не будут рассчитываться с долгами. “Мы даже в ноябре и декабре фамилии наибольших должников публиковали на рекламных сити-лайтах, 80 дел по должникам сейчас в суде. Но многие люди даже не обеспечивают текущих расчетов”, - заметила Е.АЛЕКСАНДРОВА.

По ее словам, газовики пообещали возобновить газоснабжение лишь при условии, что будет погашено 250 тыс. грн. долга. Сейчас же котельная остается опломбированной. “Газ отключил “Тернопольгоргаз”, администрация ОАО “Текстерно” за это ответственности не несет. Мы делали все, что могли, чтобы этого не случилось. Теперь у людей только одна дорога - к кассе, и точка”, - подытожила Е.АЛЕКСАНДРОВА.