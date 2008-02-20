А был ли средний палец? – версия уволенного подполковника

Уволенный лично Президентом замкомандира отряда "Кобра" (подполковник милиции Алексей Кожа оскорбил главу парламента, показав ему на дороге средний палец), «ситуацию вокруг среднего пальца» комментирует с горечью: "Очень обидно, что из одних у нас делают холопов, а из других — царей...»

«За непристойный жест Яценюк принял взмах моей руки, - заявил подполковник газете «Сегодня». - Я показывал, чтобы его машина проезжала, не более. Но даже если б это был какой-то жест, и если б это был палец (кстати, почему именно средний?), то где, в каком нормативном документе или энциклопедии, прописано, что это оскорбление?"

По словам Кожи, на проспекте Победы его, двигавшегося после работы в сторону автостанция "Дачная", догнали два автомобиля "Тойота Лендкрузер" с номерными знаками Киевской области и стали отчаянно "моргать", чтобы им уступили дорогу. За "Дачной" он повернул на улицу Чернобыльскую. "Тойоты" свернули за ним, заблокировали с двух сторон и вынудили остановиться. "Мне было сказано, что я создал аварийную ситуацию, и на меня составят админпротокол".

Сейчас Кожа опасается провокаций: "Вокруг моего дома снуют милицейские экипажи, какие-то люди опрашивают соседей, ищут компромат, и я опасаюсь за безопасность своей семьи".

Г-н Кожа заявил "Сегодня", что Porsche Cayenne (донецкие номера АН 2224 СМ) принадлежит не ему, а близкому донецкому другу, который, не имея возможности часто приезжать этим джипом в Киев, оформил на него временный талон с правом управления этим автомобилем в отсутствии владельца.

Алексей Михайлович рассказал изданию, что в "Кобре" работает около 10 лет, начинал старлеем, вырос до подполковника, взысканий с 2005 года не имел, хотел уйти по собственному желанию, но если уволят за дискредитацию звания офицера, обжалует решение по суду.