СНБО не советует гражданам возвращаться в города Донбасса, которые контролируют боевики
13:39, 10 сентября 2014Общество
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Вынужденным переселенцам из Донбасса напоминают, что боевики ежедневно нарушают режим прекращения огня.
REUTERS
Совет национальной безопасности и обороны не советует гражданам возвращаться на территории, временно подконтрольные террористам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Сейчас в зоне АТО действует режим прекращения огня, однако мы ежедневно констатируем нарушение этого режима со стороны террористов, поэтому мы пока не советуем нашим гражданам возвращаться на территории, которые временно заняты террористами», - заявил он.
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