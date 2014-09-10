СНБО не советует гражданам возвращаться в города Донбасса, которые контролируют боевики

Совет национальной безопасности и обороны не советует гражданам возвращаться на территории, временно подконтрольные террористам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Сейчас в зоне АТО действует режим прекращения огня, однако мы ежедневно констатируем нарушение этого режима со стороны террористов, поэтому мы пока не советуем нашим гражданам возвращаться на территории, которые временно заняты террористами», - заявил он.