Минобороны: Боевики нарушают режим прекращения огня

Об этом сообщило Министерство обороны на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 19.00 понедельника украинские военные в одностороннем порядке придерживаются режима прекращения огня, а террористы продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В частности, нарушение режима прекращения огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Нижняя Крынка, Авдеевка, Попасное, Никишено, Майорськ, Кировское, Фащевка.

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Также, из реактивных систем залпового огня БМ 21 "Град" был обстрелян аэродром "Донецк".

"Украинские военнослужащие открывают исключительно огонь в ответ, и исключительно из стрелкового оружия. Авиация и артиллерия украинскими войсками не применялась", - отметили в Минобороны.