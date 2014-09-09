В Донецке возобновляют централизованное водоснабжение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. «По состоянию на 18.00 обстановка в Донецке стабильно напряженная. Периодически в районах города, по сообщениям жителей, слышны залпы из тяжелых орудий», - сказано в сообщении.

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Также отмечено, что, по информации КП "Донецкгорводоканал", на водопроводных узлах набраны необходимые уровни и в 19.00 жители Донецка начнут получать воду. Исключение составляет Южный водопроводный узел, подача воды с которого начнется с 20.00.

В горсовете констатировали, что на сегодня проблемным остается водоснабжение микрорайона Бирюзова и поселка шахты Абакумова. Кроме того, сообщили, что сегодня энергетики восстановили в городе энергоснабжение 12 трансформаторных подстанций, работы велись в Кировском, Киевском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка.