В Донецке электричество подали почти в 4 тыс. частных и 100 многоэтажных домов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, за время перемирия энергетики восстановили 50 подстанций в Донецке, которые пострадали в результате обстрелов, и в настоящее время работают на поврежденных объектах.

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По словам директора донецких ГРЭС «Донецкоблэнерго» Дмитрия Жукова, до среды, 10 сентября, планируется восстановить максимально возможное количество поврежденных сетей кабельных и воздушных. «Сейчас выполним заявки, которые поступают от наших потребителей. Надеемся, что война не вернется в наш город, и мы сможем восстановить разрушенное, подготовиться к предстоящему зимнему сезону. Для этого у нас есть и желание, и возможности. Нужно только одно – мир», - подчеркнул он, отметив, что в восстановительных работах ежедневно принимают участие 16-17 бригад – это более 50 человек.

Энергетики восстанавливают поврежденные в результате обстрелов сети, проводят необходимые ремонты электрооборудования, там, где возможно – восстанавливают подстанции. Работы ведутся во всех районах Донецка.

До сих пор в Донецке без электричества остаются 600 домов частного сектора, 3 девятиэтажных дома, повреждены 24 трансформаторные подстанции. Больше всего от обстрелов пострадали сети в Киевском районе Донецка. Пока что сложно выполнить работы в поселках Октябрьский, Грабари - там много повреждений, на восстановление которых потребуется время, и жители этих поселков пока остаются без электричества, заключено в сообщении.